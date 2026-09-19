Bagheria, il 3 e 4 ottobre stage di kickboxing con il campione Michael Samperi

Una grande occasione di formazione per gli appassionati di sport da combattimento arriva a Bagheria. Il 3 e 4 ottobre è in programma uno stage di kickboxing con Michael Samperi, giovane talento siciliano che ha già conquistato importanti titoli nel panorama internazionale.

QUA VA IL LORO BANNER

Samperi è Campione del Mondo WKA, Campione WBC Mediterranean, Campione Europeo ICO e Campione del Mondo ICO Pro K-1. L’atleta siciliano è inoltre professionista GLORY Kickboxing, una delle principali realtà internazionali del settore.

Per due giornate, gli appassionati avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con Samperi e apprendere tecniche, esperienza e metodologia di allenamento maturate nel corso della sua carriera agonistica.

Lo stage è organizzato da ASD Sporting Club, WTKA e MSP Sicilia e rappresenta un appuntamento rivolto a chi pratica kickboxing, K-1 e discipline da combattimento, ma anche a chi vuole approfondire gli aspetti tecnici e sportivi di queste specialità.

L’iniziativa punta infatti non soltanto all’allenamento, ma anche alla crescita degli atleti, offrendo l’opportunità di vivere un’esperienza formativa a stretto contatto con un campione che ha portato la Sicilia sui ring internazionali.

Lo stage si terrà il 3 e 4 ottobre. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente la struttura al numero 091 8880051.

Due giornate all’insegna dello sport, della tecnica e della passione per le discipline da combattimento, con un protagonista d’eccezione come Michael Samperi.