Oltre 500 atleti, una gara di alto livello tecnico e una città animata dalla passione per la corsa. Bagheria ha vissuto una grande giornata di sport con la 13ª edizione del Trofeo del Mare – Bagheria Città delle Ville e del Gusto, che ha richiamato partecipanti da diverse parti d’Italia.

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A conquistare la vittoria nella gara maschile è stato il burundese Tharcisse Nizigiyimana, portacolori dell’Asd Atletica Prato, protagonista di una prova di grande forza. Subito dopo la partenza, l’atleta si è portato al comando insieme a Simone Borromini del Centro Sportivo Carabinieri, riuscendo a fare selezione e a staccare progressivamente gli avversari.

Nizigiyimana ha tagliato il traguardo a braccia alzate con il tempo di 30’16”, precedendo Borromini, secondo in 30’32”. Terzo posto per Wilson Marques dell’Asd Enterprise Sport, che ha chiuso in 31’15”.

Tra le donne, successo per Aurora Castello del Cus Palermo, che ha completato il percorso in 37’25”. Alle sue spalle Maria Virginia Salemi della Podistica Messina, seconda in 37’52”, mentre il terzo posto è andato a Lorenza Chiara Immesi dell’Asd Sicilia Running Team, con il tempo di 38’26”.

Bagheria, il burundese tharcisse nizigiyimana e aurora castello vincono il trofeo del mare - sport - 2

Soddisfazione per il livello della competizione e per la partecipazione è stata espressa da Tommaso Ticali: «È stata una gara di grande livello tecnico, vinta da un atleta forte. Sono contento anche perché abbiamo avuto in città tantissime persone che hanno soggiornato a Bagheria».

La manifestazione, organizzata dall’Asd Sicilia Running Team in collaborazione con la Polisportiva Atletica Bagheria, si è svolta sulla distanza dei 10 chilometri ed era valida per il Grand Prix Sicilia Eurospin 2026, oltre a essere inserita nel circuito Running Sicily.

Tra le novità di questa edizione, la partecipazione di oltre 200 bambini, a conferma dell’attenzione rivolta anche ai più giovani e alla diffusione dei valori dello sport.

«Abbiamo vissuto una grande giornata di sport – ha dichiarato il sindaco Filippo Tripoli – che ha offerto la possibilità di conoscere la nostra città, affiancando l’agonismo alla promozione del territorio e delle sue tradizioni».

Il Trofeo del Mare si conferma così un appuntamento importante per Bagheria, capace di unire competizione sportiva, partecipazione e promozione turistica, rafforzando il legame tra lo sport e il territorio.