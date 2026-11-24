La comunità di Sant’Elia e il mondo ecclesiastico sono in lutto per la scomparsa di don Francesco Lo Proto, morto all’età di 81 anni dopo una lunga malattia.

QUA VA IL LORO BANNER

Originario di Marineo, don Francesco ha dedicato gran parte della sua vita al ministero sacerdotale, diventando un punto di riferimento per la comunità di Sant’Elia, dove ha guidato la parrocchia di Maria Santissima Addolorata per ben 31 anni.

Ordinato presbitero il 7 luglio 1968 dal cardinale Salvatore Pappalardo, ha svolto il proprio servizio pastorale accompagnando generazioni di fedeli e costruendo nel tempo un legame profondo con il territorio e i suoi abitanti.

La salma sarà esposta in chiesa a partire da oggi, dalle ore 18:30, per consentire a quanti lo desiderano di rendergli omaggio.

Le esequie saranno celebrate giovedì 26 novembre alle ore 15:30 dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, che nei giorni scorsi si era recato presso l’abitazione di don Francesco per fargli visita.