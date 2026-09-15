Poliziotti aggrediti a Palermo, Aricò (FdI): Fatto molto grave, massima solidarietà agli agenti

QUA VA IL LORO BANNER

L’aggressione nei confronti degli agenti di Polizia nel quartiere palermitano di Falsomiele è un fatto molto grave che condanno con fermezza. L’auspicio è che tutti i responsabili di questo vile gesto siano individuati prima possibile e puniti con grande severità».

Lo afferma Alessandro Aricò (Fratelli d’Italia), aggiungendo: «Chi attacca un esponente delle Forze dell’Ordine attacca al cuore lo Stato e merita pertanto il massimo della pena prevista in casi come questo. Chi pensa che possano esserci zone franche dove potere agire impunemente calpestando la legge ha sbagliato i propri miseri conti. Un grande abbraccio e massima solidarietà da parte mia agli agenti vigliaccamente aggrediti mentre stavamo compiendo- come sempre con grande professionalità- il proprio servizio in difesa della legalità e dei cittadini onesti».