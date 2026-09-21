Santa Flavia, incontro pubblico sul governo del territorio e sul nuovo PUG

Santa Flavia si prepara a fare il punto sulle strategie di governo del territorio e sul futuro della pianificazione urbanistica comunale. Martedì 22 settembre 2026, alle ore 10.30, nell’Aula consiliare di Villa Filangeri, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Strategie di governo del territorio tra Piano Paesaggistico e Piano Urbanistico Generale (PUG)”.

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L’appuntamento rientra nel percorso di partecipazione previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica e rappresenta un momento di confronto rivolto ai professionisti, alle associazioni di categoria, agli enti, ai tecnici, ai cittadini e a tutti i portatori di interesse.

L’obiettivo è avviare un confronto ampio e consapevole sulle scelte che dovranno orientare il governo del territorio di Santa Flavia nei prossimi anni, attraverso il percorso di elaborazione del Piano Urbanistico Generale.

Durante l’incontro sarà inoltre illustrato il Piano Paesaggistico di recente adottato, con particolare riferimento alle previsioni che interessano il territorio comunale di Santa Flavia. Il Piano rappresenta un riferimento sovraordinato per la pianificazione urbanistica comunale e l’incontro servirà anche a fornire elementi utili agli interessati per comprendere le previsioni e, se necessario, predisporre le relative osservazioni entro i termini previsti dal periodo di pubblicazione.

Dopo i saluti del sindaco Giuseppe D’Agostino e dei rappresentanti istituzionali invitati, interverranno l’architetto Maria Concetta Castelli, assessore alla Pianificazione Urbanistica, l’ingegnere Irene Gullo, responsabile Urbanistica, Edilizia e Ambiente, il professor ingegnere Giuseppe Trombino, che offre supporto esterno alla progettazione del PUG, e l’avvocato Antonio Cannizzo, esperto in materia di pianificazione urbanistica.

L’iniziativa rappresenta dunque un passaggio importante per coinvolgere la comunità nel percorso di pianificazione e per mettere a confronto amministrazione, tecnici, professionisti, categorie e cittadini sulle prospettive di sviluppo e sulle trasformazioni del territorio di Santa Flavia.