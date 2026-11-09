Superenalotto, a Bagheria vinti oltre 95 mila euro: centrato un “5” alla Caravella

La schedina vincente giocata nel bar tabacchi di via Papa Giovanni XXIII. Sfiorato il colpo grosso anche a Palermo, dove alla Kalsa sono stati vinti quasi 33 mila euro. Il jackpot sale a 52 milioni.
La fortuna fa tappa a Bagheria, dove una giocata al Superenalotto ha fruttato una vincita da 95.416 euro. Il premio è stato centrato nell’estrazione di sabato 7 novembre nel punto vendita bar tabacchi La Caravella, in via Papa Giovanni XXIII.
Un risultato importante per il fortunato giocatore, che ha centrato un “5”, andando vicino al premio massimo del concorso. Il “6”, infatti, continua a farsi attendere e il jackpot cresce ancora.
La vincita di Bagheria si aggiunge a quella registrata venerdì 6 novembre a Palermo. Nel quartiere della Kalsa, al Tabacchi Lotto di via Garibaldi 65, un altro giocatore ha centrato un “5”, portando a casa 32.961 euro.
Complessivamente, le due giocate vincenti hanno fruttato oltre 128 mila euro tra Palermo e Bagheria, regalando una soddisfazione ai due fortunati giocatori.
Intanto, il jackpot del Superenalotto continua a salire. Dopo l’estrazione di sabato 7 novembre, il montepremi per il prossimo concorso, in programma martedì 10 novembre 2026, raggiunge 52 milioni di euro.
L’ultimo “6”, da 223,2 milioni di euro, è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono, in provincia di Lecco.