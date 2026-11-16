Secondo “5” al Superenalotto nel giro di pochi giorni a Bagheria. Dopo la vincita registrata al bar tabacchi La Caravella, in via Papa Giovanni XXIII, un altro premio importante è stato centrato al punto vendita Sisal Fuelpower, in piazza Leonardo Sciascia.

QUA VA IL LORO BANNER

La vincita ammonta a 95.536,15 euro, grazie a un “5” realizzato nel concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 14 novembre 2026. Una nuova soddisfazione per la città, che torna così protagonista con una seconda vincita significativa nel giro di una settimana.

La combinazione estratta è stata: 26, 40, 49, 64, 66 e 74. Il numero Jolly è stato il 61, mentre il SuperStar è stato il 5.

Il concorso di sabato ha distribuito complessivamente 361.589 vincite. Intanto, cresce l’attesa per la prossima estrazione, in programma martedì 17 novembre, quando sarà in palio un jackpot da 55,1 milioni di euro.

Per Bagheria si tratta di un’altra importante vincita che alimenta l’entusiasmo degli appassionati del gioco, dopo il precedente premio registrato alla ricevitoria La Caravella. Non è noto, al momento, chi sia il fortunato vincitore.