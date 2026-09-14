Spari contro un magazzino a Bagheria, arrestato anche il secondo presunto complice

I Carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno chiuso il cerchio sull’atto intimidatorio compiuto la notte del 4 luglio scorso nel centro storico della città. I militari hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, nei confronti di un 32enne con precedenti per reati contro la persona, ritenuto coinvolto nell’azione.

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Quella notte due persone con il volto travisato si sarebbero avvicinate a piedi a un magazzino del centro storico di Bagheria, esplodendo quattro colpi di pistola contro la porta a vetri dell’immobile, in quel momento disabitato.

L’episodio non era stato segnalato nell’immediatezza ai Carabinieri. A consentire agli investigatori di ricostruire quanto accaduto sono state soprattutto le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Le indagini avevano portato già pochi giorni dopo all’individuazione di uno dei due presunti responsabili, un 29enne del posto, fermato il 10 luglio e attualmente detenuto per questa vicenda.

Gli ulteriori accertamenti, coordinati dal sostituto procuratore Manfredi Lanza, hanno consentito agli investigatori di individuare anche il secondo presunto complice. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due si sarebbero recati insieme nella zona del magazzino la notte del 4 luglio, entrambi con il volto coperto.

Sarebbe stato il 29enne, già fermato a luglio, a estrarre una pistola da una busta e a sparare i quattro colpi contro la porta a vetri del magazzino. Il 32enne, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato presente durante l’azione e avrebbe fornito il proprio supporto. Dopo gli spari, i due si sarebbero allontanati separatamente.

Un elemento ritenuto particolarmente significativo dagli investigatori riguarda i giorni precedenti all’intimidazione. Il 32enne avrebbe effettuato diversi sopralluoghi notturni nella zona, arrivando anche a fotografare con il proprio cellulare la porta a vetri del magazzino che sarebbe stata successivamente colpita dai proiettili.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Termini Imerese ha quindi emesso il provvedimento di fermo. Il Gip del Tribunale di Termini Imerese, Sandro Potestio, dopo avere esaminato la ricostruzione degli investigatori e la richiesta della Procura, ha convalidato il fermo e disposto per il 32enne la custodia cautelare in carcere.

Le indagini dei Carabinieri proseguono nell’ambito dell’inchiesta per ricostruire completamente il movente dell’intimidazione e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto ai reati commessi con l’utilizzo di armi e agli episodi intimidatori, con l’obiettivo di prevenire possibili escalation di violenza sul territorio.